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Cumhurbaşkanı Erdoğan online gerçekleştirilecek NATO zirvesine katılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan online gerçekleştirilecek NATO zirvesine katılacak

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.00'de çevrim içi gerçekleştirilecek NATO zirvesine katılacak.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; NATO devlet ve hükümet başkanları Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın telekonferans yoluyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı NATO olağanüstü zirvesinde liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ve son gelişmeleri ele alacak.

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