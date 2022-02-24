Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Zinchenko'dan Putin'e: Umarım en acı şekilde ölürsün

Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrası sert tepki gösterdi. Zinchenko, paylaşımında Putin'e karşı, "Umarım en acı şekilde ölürsün yaratık" ifadelerini kullandı.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabaha karşı düğmeye basarak Rusya'nın Ukrayna'ya askerlerini göndermesinin yankıları sürüyor.

Manchester City'nin yıldız ismi Oleksandr Zinchenko, sosyal medya hesabından Putin'e çok sert tepki gösterdi. Resmi Instagram hesabından önce Ukrayna'nın Ukraynalılara ait olduğunu ve kimse tarafından hiçbir zaman sahiplenilmeyeceğini belirten Zinchenko, daha sonra da Putin'e sert tepki gösterdiği başka bir paylaşım yaptı. Putin'e karşı, "Umarım en acı şekilde ölürsün yaratık" ifadelerini kullanan Ukraynalı yıldızın paylaşımı daha sonra yayından kaldırıldı.