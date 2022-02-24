Rus birlikleri Kırım'dan Ukrayna'ya girdi

RUSYA Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 83 altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Rus birliklerinin, bugüne yönelik görevlerini yerine getirdiklerini anlatan Konaşenkov, "Rus hava indirme ve baskın birlikleri Kırım üzerinden Herson'a girdi" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada Ukrayna'ya yönelik askeri müdahaleye yönelik değerlendirmelere yer verilirken keşif verilerine göre Ukrayna ordusuna ait bazı birliklerin geri çekildiklerine işaret edilen açıklamada, "Ukrayna ordusunda silah bırakan birimlerin mevzileri saldırıya tabi değildir" ifadesi kullanılmış ve Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait uçak ve zırhlı araç kayıplarının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.