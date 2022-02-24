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Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncusu Mesut Özil bu olaya sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mesut Özil'in bu gönderisi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Ukrayna'ya destek verdi. Rusya'nın yaptığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil, fotoğraflı mesaj gönderdi.

Silahlı askere kırmızı kart gösteren çocuk...
Mesut Özil, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası, Mesut Özil formalı bir çocuğun, Rus askerine kırmızı kart gösterdiği fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı

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