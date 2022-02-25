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Muğla'da deprem oldu! Şehir geceden beri sallanıyor

Muğla'da deprem oldu! Şehir geceden beri sallanıyor

MUĞLA'da art arda depremler meydana geliyor. Son deprem sabah saat 07:36'da meydana geldi...

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AFAD verilerine göre, gece yarısından bu yana Muğla'da art arda depremler meydana geliyor. AFAD verilerine göre, saat 07.36'da merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 53.94 km olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre gece saat 4 sularında merkez üssün Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.94 km olarak ölçüldü. 

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