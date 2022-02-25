Türkiye Ukrayna'da maceraya girmeyecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşan Abdulkadir Selvi yazdı

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali sürerken Türkiye'nin ne yapacağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Afrika ziyaretinde olan Abdülkadir Selvi, Erdoğan ve yakın çevresinden edindiği gizlenimleri şöyle özetledi: "Türkiye, Ukrayna konusunda bir maceraya girmeyecek. Dikkatli, ihtiyatlı ve serin kanlı hareket edilecek..."

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti dönüşü edindiği izlenimleri paylaştı. "Ukrayna krizi karşısında Erdoğan’ın tavrını ölçmeye çalıştım" diyen Abdülkadir Selvi, "Ukrayna krizinin savaşa dönüşme işaretleri verdiği bir sırada Erdoğan’ın yanında olmak bana birtakım gözlemlerde bulunma imkânı verdi" deyip şunları yazdı:

Erdoğan'da endişe ve panik yok

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’da panik ya da endişenin en ufak bir işaretini görmedim. Ama işin büyüklüğünün farkındaydı. Kafası karışık değildi. İhtiyatlıydı. Tercihini net bir şekilde yapmıştı. Belli ki A planı da B planı da hazırdı.

- Rusya’nın işgalini doğru bulmuyordu ama ne Rusya’dan ne de Ukrayna’dan vazgeçme niyetinde değildi. Çünkü iki ülkeyle de güçlü ilişkilerimiz var. Heyecanla hareket edilmeyeceğini söyledi. “Biz burada devlet yönetiyoruz. Çok hassas davranmalı, dikkatli adım atmalıyız” dedi.

Türkiye, Ukrayna konusunda bir maceraya girmeyecek

- Ukrayna’da savaşın ayak seslerinin duyulduğu bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yakından izleme imkânım oldu. Bu tür kriz anlarında ülkenin başında güçlü bir liderin bulunması çok önemli. Birçok uluslararası krizi yönetmiş bir isim olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın soğukkanlı ve kararlı duruşunun altını çizmek istedim. Türkiye, Ukrayna konusunda bir maceraya girmeyecek. Dikkatli, ihtiyatlı ve serin kanlı hareket edilecek.

Türkiye üçüncü bir yolu tercih etti

- Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin en çok etkileyeceği ülkelerden biriyiz. O nedenle çok endişeliyim. Hem ekonomik olarak hem de siyasi ilişkilerimizin güçlü olduğu iki ülke savaş halinde. ABD ve İngiltere tarafından Ukrayna, altın tabak içinde Rusya’ya ikram edildi. Batı, Putin karşısında başarısız bir sınav verdi. Ama Türkiye sıkıntılı bu süreçte üçüncü bir yolu tercih etmiş durumda. Ne Putin ve Biden. İhtiyatlı tutumuyla Erdoğan çizgisi...