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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16'ya kalan takımlar oynanan 8 karşılaşmanın ardından belirlendi. Sonuçların ardından, Porto, Sevilla, Leipzig, Atalanta, Barcelona, Rangers, Real Betis ve Braga son 16 turuna adını yazdırdı.

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UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 8 grup lideri de doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 8 takım arasında yer alan Kızılyıldız (Sırbistan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Leverkusen (Almanya), Lyon (Fransa), Monaco (Fransa), Spartak Moskova (Rusya), West Ham (İngiltere)), son 16 turunda mücadele edecek.

25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.

Son 16 play-off turu rövanş maçları ve ilk maçları skorları şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1 - Sevilla (İspanya): 0 (1-3)

Real Sociedad (İspanya): 1 - Leipzig (Almanya): 3 (2-2)

Olympiakos (Yunanistan): 0 - Atalanta (İtalya): 3 (1-2)

Lazio (İtalya): 2 - Porto (Portekiz): 2 (1-2)

Napoli (İtalya): 2 - Barcelona (İspanya): 4 (1-1)

Rangers (İskoçya): 2 - Borussia Dortmund (Almanya): 2 (4-2)

Real Betis (İspanya): 0 - Zenit (Rusya): 0 (3-2)

Braga (Portekiz): 2 - Sheriff (Moldova): 0 (0-2) - Penaltılarla 3-2 Braga turu geçti.

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