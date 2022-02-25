BIST 1.880
DOLAR 14,09
EURO 15,83
ALTIN 869,33
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da Ukrayna eylemi! 'Biz savaş istemiyoruz' diyen Rus kadın gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da Ukrayna eylemi! 'Biz savaş istemiyoruz' diyen Rus kadın gözyaşlarına boğuldu

RUSYA Konsolosluğu önünde toplanan yaklaşık yüz kişilik grup, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırıları protesto etti. Eyleme katılan bir Rus kadın ise, “Rus halkı bu savaşı istemiyor, Ukraynalılar bizim dostumuz” diyerek Ukrayna halkına destek verdi.

Abone ol

Rus ordusunun Ukrayna’ya düzenlediği saldırıları protesto etmek isteyen Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği) tarafından Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem düzenlendi. Başkonsolosluk binasının bulunduğu İstiklal Caddesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, sloganlar atarak Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesine tepki gösterdi. Grup adına konuşan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, Rusya’nın insanlık tarihine yeni bir kara leke kazımış olduğunu ve insanlık suçu işlediğini söyledi. Eyleme katılan bir Rus kadın ise, Rus halkının savaş istemediğini, Ukraynalılarla dost olduklarını belirtti.

Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, “Bugün insanlık tarihine yeni bir kara leke daha kazınmış oldu. Maalesef Rusya, aylardan bu yana kuşatmış olduğu Ukrayna’ya Moğol orduları gibi barbarca girdi ve Ukrayna’nın şehirlerini bir baştan diğerine bombardıman etmekte. Rusya yeni bir cinayete, yeni bir katliama, yeni bir işgale soyunmuştur. Rusya, hiçbir surette yapmış olduğu işgali ve katliamı meşrulaştıramaz. Biz her ne olursa olsun Rusya’nın işgalini kınıyor, derhal Ukrayna topraklarını terk etmesini talep ediyoruz. Rusya, insanlık suçu işlemektedir ve bu Moğol ordularını aratmayacak bir biçimde işgale kalkışmaktadır. Ukrayna’daki Rusya işgalini kınıyor, protesto ediyor ve hiçbir ahlaki, hukuki gerekçesinin olmadığını bütün dünyaya ilan ediyoruz” dedi.



“Rus halkı bu savaşı istemiyor, Ukraynalılar bizim dostumuz”
Eyleme katılan ve Rus olduğunu söyleyen bir kadın ise, “Biz savaş istemiyoruz. Çünkü Ukraynalılar bizim dostumuz. Gerçek Ruslar, Ukraynalıları gerçekten sever. Biz savaşı gerçekten istemiyoruz. Benim bütün arkadaşlarım 'Savaşa hayır' diyor. Bu gerçekten kötü. Rus halkı bu savaşı istemiyor, lütfen durun” diyerek Rus halkının savaş istemediğini ifade etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Simpsonlar Rusya Ukrayna krizini bildi kehanetler tüyler ürpertti! Dünya hayrete düştü
Foto Galeri Simpsonlar Rusya Ukrayna krizini bildi kehanetler tüyler ürpertti! Dünya hayrete düştü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Vladimir Zelenski filmleri hangisi Zelenski hangi filmlerde oynadı? 
Vladimir Zelenski filmleri hangisi Zelenski hangi filmlerde oynadı? 
Malatya'da dişçide sıra beklerken bir anda fenalaştı! Emekli polis hayatını kaybetti
Malatya'da dişçide sıra beklerken bir anda fenalaştı! Emekli polis hayatını kaybetti
Abdullah Ağar'dan Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı iddia: ABD ve İngiltere'nin biat ettirme operasyonu
Abdullah Ağar'dan Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı iddia: ABD ve İngiltere'nin biat ettirme operasyonu
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Boğazlar için Rusya Montrö'ye madde koydurdumuş
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Boğazlar için Rusya Montrö'ye madde koydurdumuş
Türkiye Ukrayna'da maceraya girmeyecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşan Abdulkadir Selvi yazdı
Türkiye Ukrayna'da maceraya girmeyecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşan Abdulkadir Selvi yazdı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu
Muğla'da deprem oldu! Şehir geceden beri sallanıyor
Muğla'da deprem oldu! Şehir geceden beri sallanıyor
Ukrayna lideri ölü sayısını açıklayıp sitem etti: Avrupa bizi sattı, Rusya'dan herkes korkuyor
Ukrayna lideri ölü sayısını açıklayıp sitem etti: Avrupa bizi sattı, Rusya'dan herkes korkuyor
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar! Rusya'nın ekonomisini çökertecek
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar! Rusya'nın ekonomisini çökertecek
THY, 3 ülkeye olan seferlerini iptal ettiğini duyurdu
THY, 3 ülkeye olan seferlerini iptal ettiğini duyurdu