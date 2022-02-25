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Siirt'te karın ağrısıyla hastaneye gitti! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı: 13 aydır...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt'te karın ağrısıyla hastaneye gitti! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı: 13 aydır...

SİİRT'te stresten kilo aldığını düşünen ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından 4 kilogramlık kitle çıkarıldı.

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Siirt'te yaşayan 49 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın, karın ağrısı şikayetlerinin artması üzerine özel bir hastaneye başvurdu. Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Recep Bayraktar tarafından yapılan tetkik ve MR görüntülerinde kadının karnında 30 santimetre boyutunda kitle olduğu tespit edildi. Tetkikler sonucu Dr. Bayraktar tarafından ameliyata alınan hastanın karnından 4 kilogram ağırlığındaki kitle 2 saat süren ameliyatla alındı.

Hastanın 13 aydır ara ara kanamaları olduğunu ifade eden Opr. Dr. Recep Bayraktar, yapılan başarılı ameliyat ile hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Dr. Bayraktar, “Hastamız 49 yaşında 3 çocuk sahibi daha önce ameliyat geçirmemiş bir hasta. İki gün önce kanında bize gelen kitle 13 aydır lekelenme şikâyetiyle geldi. Hastamız bu şikâyetinin stresten kaynaklandığını düşünmekteydi." ifadelerini kullandı.



"Yaklaşık 4 kilogram bir tümör çıkardık"
Dr. Bayraktar, "Yaptığımız ultrason incelemesinde hastanın karnında yaklaşık 30 santimetre bir kitle olduğunu tespit ettik. Emar incelemede 30 santim yaklaşık rahim kaynaklı bir tümör olduğunu tespit ettik. Kan tahlillerinde tümör markalarının temiz olması bizi sevindirdi. Hastamızın ameliyatını geciktirmeden ertesi günü yaptık. Başarılı bir ameliyatla hastadan yaklaşık 4 kilogram bir tümör çıkardık. Sağlığına kavuşan hastamızı yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz” dedi.

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