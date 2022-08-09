Camiye gelen turistlere 25 dilde hitap edip abdest almayı öğretiyor
İZMİR'in Selçuk ilçesindeki İsa Bey Camisi'nde imamlık yapan şehit babası İbrahim Taşdemir, şeker ikramıyla karşıladığı konuklarını 25 farklı dildeki sohbetiyle ağırlıyor, abdest almayı öğrettikten sonra uğurluyor. Yıllar sonra mektuplar aldığını söyleyen imam bu kişilerden İslamiyeti seçenler olduğunu belirtti.
Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in imam hatip babası İbrahim Taşdemir'in, görev yaptığı camide dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ziyaretçilerini ağırlaması büyük ilgi görüyor. Selçuk'a gelen turistler, Efes Antik Kenti, Saint John Kilisesi, Ayasuluk Tepesi'nin yanı sıra 1375 yılında inşa edilen İsa Bey Camisi'ni de ziyaret ediyor ve burada misafirperver bir din adamıyla tanışıyor.
İmam Taşdemir, yaklaşık 7 yıldır görev yaptığı camiyi ziyaret edenlere elinde bir şekerlik ve kolonya şişesi ile yaklaşıyor ve hangi ülkeden geldiklerini öğreniyor.
Turistin konuştuğu yabancı dile göre, İngilizce, Almanca, Fransızca, Urduca, Portekizce ve daha 20 farklı dilde hazırlanmış notlarından uygun olanını seçen Taşdemir, ziyaretçilerine ana dillerinde hitap etmeye başlıyor. İslamiyeti, diğer dinlere hoşgörüyle bakışını anlatan imam Taşdemir, ziyaretçileri 20 farklı dilde hazırlanmış Kur'an-ı Kerim'lerin yer aldığı standın önüne davet ediyor.
Turistlere ana dillerinde birer Kur'an-ı Kerim hediye eden Taşdemir, bir kartvizit uzatıyor. İsa Bey Camisi bahçesinde arzu eden turistlere abdest almayı da öğreten imam Taşdemir, bazı ziyaretçilerden yıllar sonra bile mektuplar alıyor. İmam İbrahim Taşdemir, AA muhabirine, gönülleri kucaklamak için çalıştığını söyledi.
İslamiyet'in güzel yüzünü anlatmak istediğini belirten Taşdemir, "Normalde biraz İngilizcem var. Çok mükemmel değil aslında. Birazcık Arapça, biraz Hollandaca biliyorum. Burada insanlara Kur'an'ı anlatırken şunu fark ettim, onların dilinde birkaç cümle söylediğinizde onların bu çok hoşuna gidiyor. Bayılıyorlar. 'İmam bizim dilimizden konuşuyor.' diyorlar. Ben onların da böyle gönüllerinin hemen bize ısındığını fark edince küçük kartlar hazırladım. Bana en çok lazım olacak cümleleri onlara soruyorum. Onlar da çok memnun oluyorlar." dedi.