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Jose Sosa 37 yaşında yuvaya geri döndü! Yeni takımı belli oldu

Jose Sosa 37 yaşında yuvaya geri döndü! Yeni takımı belli oldu

Arjantin ekiplerinden Estudiantes, Jose Sosa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Sosa, Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sosa'nın ikinci kez kulübe döndüğü vurgusu yapılırken, bonservissiz olarak Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

37 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'da Bayern, Napoli, Metalist, Atletico Madrid ve Milan formaları da giymişti.

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