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Fenerbahçe'nin YouTube kanalı çalındı!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi YouTube hesabı çalındı. Hesabın isminin 'Andrew Tate' şeklinde değiştirildiği, içeriklerin ise tamamının silindiği görüldü. Kulüpten gelişmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Abone ol
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait sosyal medya hesapları son dönemde sık sık askıya alındığı için gündeme geliyordu. Sarı-lacivertlilerin bu kez de resmi YouTube hesabı çalındı.
Adı değiştirildi
Hesabın isminin 'Andrew Tate' şeklinde değiştirildiği, içeriklerin ise tamamının silindiği görüldü.
Resmi açıklama yok
Kulüpten gelişmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken kısa bir süre sonra kanal geri alındı.