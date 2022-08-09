Adem Ljajic'in yeni takımını Ahmet Nur Çebi duyurdu!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesini tamamlayıp takımdan ayrılan Adem Ljajic hakkında açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adem Ljajic'in yeni adresini ve oyuncuyla aralarında yaşanan anlaşmazlıkları anlattı.

A Spor'a konuşan Çebi; "Adem Ljajic gününde parasını aldı. Bir türlü çalışmadı. Hocaları istemedi. 'Kendine bir yer bak' dedik. 'Gitmem' dedi. Sen 3.750.000 Euro para alacaksın. Vergisiyle 5 milyon Euro. Bonsevisiyle birlikte yıllık 7 milyon Euro. 4 senelik maliyeti 30 milyon Euro" dedi.

Ahmet Nur Çebi Sırp orta sahanın yeni adresi için; "Duyduğuma göre; Ljajic şimdi 200 bin Euro karşılığında Bodrumspor'a gitmiş. Bu nasıl oluyor?" şekilde sitem dolu açıklamalarda bulundu.