Adem Ljajic'in yeni takımını Ahmet Nur Çebi duyurdu!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesini tamamlayıp takımdan ayrılan Adem Ljajic hakkında açıklamalarda bulundu.Abone ol
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adem Ljajic'in yeni adresini ve oyuncuyla aralarında yaşanan anlaşmazlıkları anlattı.
A Spor'a konuşan Çebi; "Adem Ljajic gününde parasını aldı. Bir türlü çalışmadı. Hocaları istemedi. 'Kendine bir yer bak' dedik. 'Gitmem' dedi. Sen 3.750.000 Euro para alacaksın. Vergisiyle 5 milyon Euro. Bonsevisiyle birlikte yıllık 7 milyon Euro. 4 senelik maliyeti 30 milyon Euro" dedi.
Ahmet Nur Çebi Sırp orta sahanın yeni adresi için; "Duyduğuma göre; Ljajic şimdi 200 bin Euro karşılığında Bodrumspor'a gitmiş. Bu nasıl oluyor?" şekilde sitem dolu açıklamalarda bulundu.