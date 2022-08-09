BIST 2.785
DOLAR 17,91
EURO 18,29
ALTIN 1.033,39
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic'in yeni takımını Ahmet Nur Çebi duyurdu!

Adem Ljajic'in yeni takımını Ahmet Nur Çebi duyurdu!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesini tamamlayıp takımdan ayrılan Adem Ljajic hakkında açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adem Ljajic'in yeni adresini ve oyuncuyla aralarında yaşanan anlaşmazlıkları anlattı.

A Spor'a konuşan Çebi; "Adem Ljajic gününde parasını aldı. Bir türlü çalışmadı. Hocaları istemedi. 'Kendine bir yer bak' dedik. 'Gitmem' dedi. Sen 3.750.000 Euro para alacaksın. Vergisiyle 5 milyon Euro. Bonsevisiyle birlikte yıllık 7 milyon Euro. 4 senelik maliyeti 30 milyon Euro" dedi.

Ahmet Nur Çebi Sırp orta sahanın yeni adresi için; "Duyduğuma göre; Ljajic şimdi 200 bin Euro karşılığında Bodrumspor'a gitmiş. Bu nasıl oluyor?" şekilde sitem dolu açıklamalarda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü
AB'nin doğal gazı azaltma planı yürürlüğe girdi
AB'nin doğal gazı azaltma planı yürürlüğe girdi
Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: Almanya'da 4 yaşındaki çocuğa bulaştı
Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: Almanya'da 4 yaşındaki çocuğa bulaştı
Ukrayna’dan yola çıkan ‘Navi-Star’ tahıl gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Ukrayna’dan yola çıkan ‘Navi-Star’ tahıl gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Kartal Cemevi Başkanı'na saldırıda 4 kişi tutuklandı
Kartal Cemevi Başkanı'na saldırıda 4 kişi tutuklandı
Tahıl sevkiyatında kriz: Lübnan Razoni tahıl gemisini kabul etmedi
Tahıl sevkiyatında kriz: Lübnan Razoni tahıl gemisini kabul etmedi
Rusya'dan Almanya'ya nota: Askerlere alaycı bir saygısızlık!
Rusya'dan Almanya'ya nota: Askerlere alaycı bir saygısızlık!
Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu için ciddi bütçe ayırdılar
Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu için ciddi bütçe ayırdılar
Fenerbahçe'de Joao Pedro depremi! Sakatlığı ile ilgili olay iddia
Fenerbahçe'de Joao Pedro depremi! Sakatlığı ile ilgili olay iddia
Konya'da fabrika yangını söndürüldü! Konya-Ankara yolu trafiğe yeniden açıldı
Konya'da fabrika yangını söndürüldü! Konya-Ankara yolu trafiğe yeniden açıldı