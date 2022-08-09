Fenerbahçe'de Joao Pedro depremi! Sakatlığı ile ilgili olay iddia

Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği yarışta kadrosuna kattığı Joao Pedro'da deprem etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Murat Özbostan, Joao Pedro'nun sakatlığının sanılanın aksine ciddi olduğunu ve dönüşünün ekim sonunu bulabileceğini öne sürdü.

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Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Teknik direktör Jorge Jesus ile beyaz bir sayfa açan ve bu doğrultuda birçok isme imza attıran sarı-lacivertlilerin bu transfer dönemindeki en büyük imzası hiç şüphesiz Joao Pedro oldu. Transfer yarışında Galatasaray'ı alt eden "Sarı-Kanarya", Joao Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz hafta İtalyan oyuncunun sakatlığına ilişkin, üst adale bölgesinde yırtık tespit edildiği açıklamasını yapan sarı-lacivertliler, oyuncunun dönüş tarihiyle ilgili bir bilgi paylaşmadı ancak sonrasında gelen haberler, yıldız futbolcunun ligin 3. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak olan maçta sahada olacağı şeklinde idi.

"Joao Pedro 2, 2 buçuk ay yok!"

Akşam'ın haberine göre; Bu gelişmelerin ardından gazeteci Murat Özbostan, A Spor'da Joao Pedro'nun sakatlığıyla ilgili çok tartışılacak bir iddiada bulundu. "Joao Pedro'nun sakatlığı pek dillendirilmiyor ama ciddiymiş." diyen Özbostan, "Dönüş tarihi için 2, 2 buçuk aydan bahsediyorlar." ifadelerini kullandı. Aksam.com.tr'nin aktardığı haberde, Pedro'nun sakatlığının "yırtık" değil "uyluk kopması" olduğunu ileri süren Murat Özbostan, oyuncunun tahmini dönüş tarihi için ekim sonunu işaret etti. "Bir bilgi daha vereyim size," diyen Özbostan, "Joao Pedro 5 yıldır hiç ciddi bir sakatlık yaşamadı." ifadelerini kullandı.

"Orada gerçekten uzun bir süre var"

Programdaki bir diğer yorumcu Ahmet Akcan ise Özbostan'ın iddialarıyla ilgili, "Eğer kopuksa kesinlikle dönüş tarihi o kadar sürer. Fenerbahçe'nin açıklamasını 'yırtık' diye okudum ben ama eğer kopuksa orada gerçekten uzun bir süre var." ifadelerini kullandı.

Süper lig'de devre arası kasım ortasında başlayacak

Bu sezon kasım ayında düzenlenecek Dünya Kupası için Süper Lig'e kasım ortasında 40 günlük bir ara verilecek. Eğer İtalyan futbolcunun dönüş tarihi iddia edildiği gibi ekim sonunu bulursa tecrübeli futbolcunun tam hazır hale gelmesi Dünya Kupası sonrasını bulacak.