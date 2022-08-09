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8 askerin katil zanlısı PKK-KCK’lı terörist kıskıvrak yakalandı

8 askerin katil zanlısı PKK-KCK’lı terörist kıskıvrak yakalandı

HAKKARİ’de 2012 yılında 8 askerin şehit edilmesi, 16 askerin yaralanmasına katılan PKK-KCK’lı terörist yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı istihbarı çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemde PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, Türkiye'de Hakkari bölgesinde askeri birliklere, konvoylara silahlı ve EYP'li saldırı tarzında eylemlerde bulunduğu, 20 Haziran 2012 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Jandarma karayoluna yönelik 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin ise yaralandığı saldırıya katıldığı, Suriye ve Irak-Gare bölgesinde örgüt adına silahlı faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaparak Gaziantep’te ikamet ettiği tespit edilen Ş.M. PKK/KCK terör örgütü mensubu, bugün Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Merkez'de icra edilen operasyon sonucunda yakalandı. Geniş güvenlik önlemleri altında PKK’yı terörist, Kilis Adliyesine sevk edildi.

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