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Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen yemek öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, teşekkür konuşması yaptı.

Yemekte davetlilere, Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında yer alan geleneksel lezzetler sunuldu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın da mini bir konser verdiği program sonunda Emine Erdoğan, kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle fotoğraf çektirdi.

Türkiye Dokuma Atlası Sergisi
Yemek öncesi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında bir araya getirilen yöresel dokumaların yer aldığı "Türkiye Dokuma Atlası Sergisi" kadın büyükelçi ve büyükelçi eşlerinin beğenisine sunuldu.

Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında bir araya getirilen yöresel dokumaların, uluslararası alanda tanıtımı amaçlanıyor.

Olgunlaşma enstitülerinin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olarak hazırlanan Türkiye Dokuma Atlası Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (İTHİB) destekleri, Marmara Üniversitesinin katkılarıyla yürütülen projeye, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de destek veriyor.

Koordinatörlüğünü Ayşe Dizman'ın yaptığı sergide, bölgesel rotalar izlenerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 140'ı aşkın dokuma türü yer alıyor. Ayrıca, sergide koleksiyoner Yusuf İyilik'in koleksiyonundaki Osmanlı kumaşlarından parçalar da bulunuyor.

Sergide, kumda pişirilen Türk kahvesi ve lokum, yöresel kıyafetli personel tarafından davetlilere ikram edildi.

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