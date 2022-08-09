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AKOM'dan İstanbul'a uyarı! Perşembe akşam saatine kadar sürecek

AKOM'dan İstanbul'a uyarı! Perşembe akşam saatine kadar sürecek

Meteoroloji'nin bu hafta için yaptığı sağanak yağışlı hava uyarısı sonrası İstanbul için AKOM'dan dikkatli olunması açıklaması geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada, İstanbul bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdiği, Çarşamba ve Perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, “Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor” denildi.

Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.  Yağışlı hava ile birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesinin etkili olması bekleniyor
Yağışlı hava ile birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesinin olmasının beklendiği açıklamada, “Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını öneriliyor” ifadelerine yer verildi.

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