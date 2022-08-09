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Ukrayna Türkiye'nin Kirpi araçlarının ilk partisini teslim aldı

Ukrayna Türkiye'nin Kirpi araçlarının ilk partisini teslim aldı

Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisinin milletvekillerinden Yuriy Misyagin, Türk yapımı Kirpi zırhlı araçlarının ilk partisinin ordu tarafından teslim alındığını, 50 aracın ön cephede olduğunu belirtti.

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Ukrayna Askeri Merkezinin sitesinin açıklamasını yayınladığı Misyagin, Türk yapımı Kirpi zırhlı araçlarının ilk partisinin ordu tarafından teslim alındığını, 50 aracın ön cephede hizmet verdiğini söyledi.

Ukraynalı vekil, “İki deniz piyadesi tugayı şimdiden 50 aracı kullanıyor. 150 adet daha gelmesini bekliyoruz! Elle kontrol edilebilen ve 360 derece döndürülebilen makineli tüfek, yangın söndürme sistemi, mayınlara karşı iyi bir koruma, B6 zırhı, 12 savaşçı + mürettebat” diye konuştu.

Habere göre Kirpi araçları tek gövdeli zırhlı bir kabine, 4 kurşun geçirmez pencereye ve darbe emici koltuklara sahip. Mayın önleyici ve patlamaya dayanıklı koltuklarla donatılan Kirpi 4×4, sürücü, makineli tüfek operatörü ve komutan dahil 13 kişiye kadar personel barındırabiliyor. Araçta ayrıca kaza sonrasında birliklerin dışarı çıkmasını sağlayan bir acil durum kapağı da bulunuyor.

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