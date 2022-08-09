'Atatürk yok Ali yok...' Halk TV'nin provokasyon kokan haberi görüntülerle yalanlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cemevi ziyaretini Halk TV, "Erdoğan için Ali'siz Atatürk'süz cemevi mizanseni" başlığı ile haberleştirdi. Ziyarete ilişkin servis edilen fotoğraflarda, cemevinde Atatürk ve Hz. Ali'nin tablolarının yer aldığı görülüyor. Halk TV'nin provokasyon kokan haberi tepkilere neden oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla, Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve hemen yanındaki cemevini ziyaret etti.

Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerin yanı sıra STK temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, orucunu buradaki Alevi önderleri ve vatandaşlarla beraber açtı.

"Atatürk ve Ali yok" provokasyonu

CHP'nin kanalı Halk TV, söz konusu gelişme üzerinden yeni bir provokasyona girişti.

Ziyareti, "Erdoğan için Ali'siz Atatürk'süz cemevi mizanseni" başlığı ile haberleştiren Halk TV'nin provokasyon kokan haberi kısa sürede elinde patladı.

Görüntüler HALK TV'yi yalanladı

Cumhurbaşkanlığı tarafından cemevi ziyaretine ilişkin paylaşılan görüntülerde, Atatürk ve Hz. Ali'nin tablolarının asılı olduğu görüldü.