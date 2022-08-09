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İngiltere'deki Thames Nehri'nin kaynağı kuruyor

İngiltere'deki Thames Nehri'nin kaynağı kuruyor

İngiltere'deki Thames Nehri'nin kaynağı uzun süren sıcak hava ve kuraklık nedeniyle kuruyor.

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he Guardian'ın haberine göre, The Rivers Trust Politika ve Bilim Direktörü Dr. Rob Collins, ülke genelinde yoğun kuraklık nedeniyle nehrin kaynağının Cirencester'dan Somerford Keynes'e 8 kilometre aşağı doğru kaydığını söyledi.

Collins, "Uzun süren kuru havanın ardından Thames'in Gloucestershire'daki kaynağı kuruyor ve şu anda yalnızca aşağı yönde 8 kilometreden daha fazla, zayıf bir akıntı görülebiliyor." dedi.

Collins, "Değişen iklim koşullarında, azalan bir kaynak için artan rekabet ve sudaki yaşam üzerindeki yıkıcı etkilerle birlikte, bu tür kuraklık ve su kıtlığı dönemlerinin sıklığının ve şiddetinin yoğunlaşacağını öngörebiliriz." ifadelerini kullandı.

Gelecek haftalarda ülkede sıcaklıkların artmasının beklendiğini kaydeden Collins, İngiltere'nin iklim değişikliği nedeniyle daha uzun kuraklık dönemlerine hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.

Thames Water, Londralıları "hortum yasağı" konusunda uyarmıştı
İngiltere'nin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, 4 Ağustos'ta müşterilerini yağış eksikliği nedeniyle gelecek haftalarda Londra'da "hortum yasağını" (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulamak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.

Thames Water, kuraklık nedeniyle talebin 25 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını açıklamış, yer altı suyu seviyeleri bu yıl ilk kez ortalamanın altına düşmüştü.

İngiltere'de içme suyu sağlayan bir diğer tedarikçi olan South East Water da Kent ve Sussex'teki müşterileri için 12 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek "hortum" ve "sulama" yasağını açıklayan ikinci tedarikçi oldu.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office) istatistiklerine göre, bu yılın temmuzu, İngiltere için 1935'ten bu yana en kurak temmuz ayı, Doğu Anglia, güneydoğu ve güney İngiltere için ise kayıtlara geçen en kurak temmuz oldu.

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