Gizli kamera her şeyi ele verdi! Kadının kocası için yaptığı korkunç plan

ABD'de mutfağa yerleştirilmiş bir gizli kamera kocasını zehirlemek isteyen kadını ele verdi. İddiaya göre aynı zamanda doktor olan kadın, limonata bardağına lavabo açıcı sıvı katarak kocasına içirdi. Görüntülerle birlikte mahkemeye başvuran koca, bu olayı ilk kez yaşamadığını öne sürdü.

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53 yaşındaki Jack Chen, doktor karısı Yue Yu'nun, onu zehirlemeye çalıştığı iddiasını ortaya atarak bir anda ABD gündemine bomba gibi düştü. Koca, doktor karısı Yue Yu'nun Drano marka bir Lavabo Açıcı sıvı ile onu öldürmeye çalıştığını söyledi.

Elinde, bebekleri takip etmek için kullanılan ‘dadı kamerasının’ görüntüleri olduğunu söyleyen adam bu anları New York Post ile paylaştı. Kocasını zehirlemekle suçlanan dermatolog, iddiaya göre, ayrı yaşadığı eşini öldürmek için adamın içtiği sıcak limonataya sıvı lavabo açıcı kattı. Kadının bunu birden fazla kez yaptığı iddia edildi.

"Üç defa tekrarladı"

Jack Chen, mahkemeye sunduğu belgelerde, on yıllık karısı Yue 'Emily' Yu'nun bu eylemlerinin üç defa tekrarlandığını ve hepsinin temmuz ayında gerçekleştiğini söyledi. Kendisi de bir doktor ve radyoloji uzmanı olan Chen, karısına karşı uzaklaştırma emri talebinde bulunduğu ifadesine göre, ciddi şekilde hasta hissetmeye başladığında şüphelendiğini ve mutfağına bir 'dadı kamerası' kurmaya karar verdiğini söyledi.

Gizlice kocasının bardağına boşalttı

Mahkemeye sunulan ve The Post tarafından elde edilen görüntüler, Yu'nun büyük bir kırmızı plastik şişeyi tutarken içindekileri bir bardağa boşalttığını gösteriyor. Başka bir fotoğrafta ise Chen'in bu bardaktaki sıvıyı içtiği görülüyor. Video görüntüleri, Yu'nun içeriği 11 ve 18 Temmuz'da kocasının sıcak limonata içeceğine döktüğünü gösteriyor, ancak Chen mahkeme başvurusunda, zehirlenme iddiasını perşembe günü Irvine Polisine bildirmeden önce birkaç aydır hasta olduğunu iddia ediyor.

“Bu video (18 Temmuz'dan itibaren) sıcak limonatamdan bir yudum aldığımı ve ardından Emily'nin lavabonun altından Draino'yu alıp içeceğime dökmek için kapağı çıkardığını gösteriyor. Ve ardından Draino'nun üzerindeki etiketi çıkarıp yerine tekrar koyduğunu gösteriyor.” diyor Chen açıklamasında.

100 metre yasağı

Chen, karısı ve kayınvalidesinin, kendisini ve 7 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğunu sözlü, fiziksel ve duygusal olarak taciz ettiğini iddia etti. Chen'e karısına karşı geçici bir yasaklama emri verildi. Kadına ayrıca mahkeme tarafından oğlundan ve kızından en az 100 metre uzakta durması emredildi.

Chen açıklamasında, “Emily bana küfürler etti ve sürekli hakaret de ediyordu.” derken, eşinin onu çocuklarının önünde de küçük düşürdüğünü açıkladı.

Kadının avukatı reddetti: Boşanmak için yapıyor

Orange County Şerif'in kayıtlarına göre, kefalet verdikten sonra cuma günü geç saatlerde gözaltından serbest bırakılan Yu aleyhinde, henüz herhangi bir suçlama yapılmadı. Yu'nun avukatı David Wohl, The Post'a müvekkilinin 'kesinlikle ve açık bir şekilde' kocasını zehirlediğini ve onu ve çocuklarını taciz ettiğini reddettiğini söyledi.

Wohl, “Buna verebileceğim tek yanıt, (Chen'in) umutsuzca boşanma davası açmaya çalışmasıdır” dedi. “Boşanma davası açtığını ve karısı karşısında avantaj elde etmek istediğini düşünün. 33 yılı aşkın avukatlık kariyerimde bu, çok yaygın olarak karşılaştığım bir senaryo.” Chen'in avukatı Steven Hittelman ise, müfettişlerle iş birliği yaptıklarını ve video görüntülerini Orange County Bölge Savcılığına teslim ettiklerini söyledi.

Çocuklarını karısından almaya hazırlanıyor

Hittelman “Müvekkilim ilk olarak mart veya nisanda bir şeylerin yanlış olduğunu fark etmeye başladı ve daha fazla test yapıldığında oldukça önemli semptomlar göstermeye başladı” dedi. ”İşte o zaman ağzındaki kimyasal tadı yaşadığı semptomlarla eşitlemeye başladı.” Chen yaptığı açıklamada, iddia edilen zehirlenmeden kaynaklı olarak iki kez mide ülseri, gastrit ve Yemek borusunda iltihaplanma yaşadığını açıkladı. Chen, cuma günü hem yasaklama emri çıkarttı hem de boşanma davası açtı. Adam çocukların velayetini de annelerinden almak istiyor.