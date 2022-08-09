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Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a saldırıyı azmettiren Alevi yönetici çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a saldırıyı azmettiren Alevi yönetici çıktı

Kartal Cemevi Başkanına saldırılması olayıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Azmettirici N.D.’nin saldırı emrini verme sebebinin Selami Sarıtaş’ın yerine geçmek olduğu öne sürüldü.

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Geçtiğimiz Cuma günü Kartal Orhantepe Mahallesi'nde, Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş motosikletli 2 kişi tarafından darp edilmiş, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren kişilerin S.G.(36) ile A.Y. (30) olduğunu tespit etmişti.

Kısa sürede gözaltına alınan A.Y. ifadesinde saldırıyı Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirtilen Alevi Derneği Yöneticisi N.D.’nin azmettirdiğini söyledi.

Selami Sarıtaş’ın yerine geçmek istediği öne sürüldü
Ekiplerin çalışmaları sonucu, N.D.'nin Sarıtaş’a saldırı düzenlenmesi için M.D. (41) isimli kişiden yardım istediği, M.D.'nin de M.F. isimli bir başka şahsa konuyu anlattığı belirlendi. M.F.'nin de mahalleden bulduğu S.G. ve A.Y.’ye saldırı talimatı verdiği ortaya çıktı.

Öte yandan, N.D.’nin saldırıyı azmettirme sebebinin Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’ın yerine geçmek olduğu öne sürüldü.

9 kişi adliyeye sevk edildi
Cinayet Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda, azmettirici N.D. ile birlikte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen M.D., M. F., B.S. (35), B.E. (32), E.Y. (36), S.A. (36), R.O.İ. (39) ve S.G.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüme götürüldü. 9 şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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