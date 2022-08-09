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Bakan Nureddin Nebati'den IMF'den borç açıklaması! Merkez Bankası kasasında 6,5 milyar dolar var bombası!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fatih Altaylı'nın programında dile getiriler IMF'den gelen 6,5 milyar doların Merkez Bankası kasasında olduğu iddiasına açıklama yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç aldığına ilişkin açıklamaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın iddialarına yönelik "Dün katıldığınız bir yayında Türkiye’nin IMF’den 6,5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü." ifadelerini kullandı.

IMF'nin üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığını belirten Nebati, SDR tahsisatlarının üye 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığını kaydetti.

Nebati, bu kapsamda geçen yıl, ABD’ye 112,9 milyar dolar, Almanya’ya 36 milyar dolar, Güney Afrika’ya 4,15 milyar dolar tutarında rezerv imkanı sağlandığını ifade ederek, Türkiye’ye ise IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edildiğini belirtti.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmadığına ya da program ilişkisine girilmediğine dikkati çeken Nebati, "Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye’nin IMF’den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır. Bu hususlarla ilgili geçmişte de yapılan tezviratlara ilişkin 26 Ağustos 2021’de yapılan Bakanlığımızın basın duyurusu linkini sizin için tekrar bırakıyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Nebati'nin paylaşımına eklediği 26 Ağustos 2021 tarihli basın duyurusunda, Türkiye'nin 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahip olduğu, IMF'in 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid-19 salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar dolar tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığı belirtilmişti. SDR tahsisatlarının üye 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığına işaret edilen açıklamada, Türkiye’ye, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edildiği, IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmadığı ya da program ilişkisine girilmediği aktarılmıştı.

Altaylı'nın programında dile getirildi
Gazeteci Fatih Altaylı, programında konuk ettiği İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın, "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var" sözleri üzerine "IMF'den borç mu aldık? Hani borç veriyorduk?" diye sordu.

Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programının konuğu İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz oldu.

Programda ekonomiye ve gündeme dair değerlendirmeler yapılırken Yılmaz'ın "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var" sözleri dikkat çekti. 

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