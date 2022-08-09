BIST 2.786
DOLAR 17,95
EURO 18,36
ALTIN 1.034,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Fethiye'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Fethiye'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Durmuş Tunç (41) idaresindeki 48 AIL 846 plakalı otomobil, Kargı Mahallesi Karataş mevkisinde su kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 metrelik su dolu kanalda ters dönen otomobildeki sürücü ile Merve Önder'in (25) çıkarılamaması üzerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timinden yardım istendi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Tunç ile Önder'in cesedi dalgıçlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdülhamida Han sondaj gemisi görev yerine uğurlanıyor
Abdülhamida Han sondaj gemisi görev yerine uğurlanıyor
Sultanbeyli'de bir çocuk sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
Sultanbeyli'de bir çocuk sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
Bursa'da 8 gündür aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Bursa'da 8 gündür aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Zeytin Ağacı dizisi 1. sezon kaç bölüm Zeytin Ağacı konusu nedir?
Zeytin Ağacı dizisi 1. sezon kaç bölüm Zeytin Ağacı konusu nedir?
Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö: Teklifi aldığımda heyecanlandım
Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö: Teklifi aldığımda heyecanlandım
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okul kitaplarıyla ilgili flaş uyarı! Artık o da ücretsiz!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okul kitaplarıyla ilgili flaş uyarı! Artık o da ücretsiz!
Fransa'da korkunç orman yangını: 700 hektar alan kül oldu
Fransa'da korkunç orman yangını: 700 hektar alan kül oldu
Trabzonspor Berat Özdemir transferini duyurdu! İşte yeni takımı
Trabzonspor Berat Özdemir transferini duyurdu! İşte yeni takımı
Aşure günü kaç gün sürer 2022 Diyanet aşure günü ne zaman biter?
Aşure günü kaç gün sürer 2022 Diyanet aşure günü ne zaman biter?
Zelenski ve Putin görüşecek mi? Ukrayna cephesinden G20 mesajı! Putin gideceğim demişti
Zelenski ve Putin görüşecek mi? Ukrayna cephesinden G20 mesajı! Putin gideceğim demişti