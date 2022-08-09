Zeytin Ağacı dizisi 1. sezon kaç bölüm Zeytin Ağacı konusu nedir?

Netflix'in yeni dizisi Zeytin Ağacı görücüye çıktı, 28 Temmuz'da yayınlanmaya başladı. 3 kız arkadaşın Ayvalık'a gitmesini ve hayatlarının bir anda değişmesini konu alan Zeytin Ağacı dizisinin oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Murat Boz ve Tuba Büyüküstün gibi isimlerin başrolünde olduğu Zeytin Ağacı 1. sezonu 8 bölümden oluşuyor. Peki Zeytin Ağacı nerede çekiliyor, konusu ne?

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Netflix'te büyük merakla beklenen Zeytin Ağacı dizisi yayın hayatına başladı. Dizinin kadrosunda ünlü isimler bulunuyor. Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Zeytin Ağacı dizisinin oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yilmaz, Murat Boz, Fırat Tanış gibi isimler bulunuyor. Peki, Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? 1. sezonu ile ekrana gelen Zeytin Ağacı 8 bölümden oluşuyor.

Zeytin Ağacı dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Zeytin Ağacı dizisinin oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yilmaz, Murat Boz, Fırat Tanış gibi isimler bulunuyor.

Zeytin Ağacı dizisi konusu: Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla.. Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarını sağlar.

Ada, Sevgi’nin Ayvalık’ta alternatif bir terapiye katılma isteğine gönülsüzce razı olunca üç kız arkadaş yola koyulur. Ada hiç ummadığı biriyle karşılaşır ve eski yaralar depreşir.

Kızlar, Zaman Bey'in seansına katılır. Ada şüpheci davranırken, Leyla’nın boğulma korkusunun nedeni anlaşılır. Ada, İstanbul’da hem sevindirici hem üzücü haberler alır.

Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları: Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yilmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu, Füsun Demirel, Umut Kurt yer alıyor.

Aile dizimi nedir: İlk olarak Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından kullanılan psikoterapi yöntemi olan aile dizimi yöntemi, ailenin kuşaklar boyu birbirine görünmez bir bağla bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır.

Bu yönteme göre, herkes içine doğduğu ailenin köklerinden başlayarak günümüze gelene kadar yaşayan herkes ve yaşanan tüm olayların şekillendirdiği bir sistemden etkilenmektedir.

Aile içinde olan her durum aile fertlerinin DNA'larına kazınmakta ve nesilden nesile aktarılmaktadır. Yani bir birey olarak yaşadığımız bütün iyi ve kötü olayalar, doğru ve yanlış kararlar aslında köklerimize dayanmaktadır.

Hayatımızda sürekli tekrar eden zincirleşmiş olayların hatta psikolojik sorunlarımızın ve travmalarımızın da sebebi içinde bulunnduğumuz aile sisteminden kaynaklanmaktadır.

Aile dizimi terapisinde, kişinin hayatında sürekli tekrar eden davranışlarından yola çıkılarak başlanır. Çoğu zaman bu zincirlere takılmış kişiler neden bunu yaptıklarını ve neden böyle hissettiklerini bilmezler bile.

Aile dizimi ile bu davrranış ve duyguların temellerine inilir, bu sorun atalardan aktarılan bir miras olup olmadığına bakılır. Bağlanamama duygusu atalarınız savaştan kaçtığından dolayı 'kaçamazsam ölürüm' düşüncesinden kaynaklanabilmektedir.

Bu nedenle sorunun farkına varıldığında o sorunla yüzleşmek ve altta yatan sebebi bulmak gerekmektedir.

Aile dizimi nasıl ortaya çıktı: Alman psikoterapist Bert Hellinger, Güney Afrika'ya misyoner olarak gitmiştir ve çalışmalarına devam ederken yerli halkın kendilerini şifalandırma yöntemlerinden çok etkilenerek, bu yöntemleri Batı'da kullanılan psikodrama yöntemi ile birleştirmiştir.

2. Dünya Savaşı sonrası ciddi travmalar yaşayan Alman ve Yahudi halkına uygulanan bu yöntem sayesinde büyük başarı elde edilmiştir. Şu anda Avrupa'da ve Güney Afrika'da sık sık uygulanan bu yöntem, aynı zamanda Amerika ve diğer ülkelerde de popüler olmaya başlamıştır.

Kuzey Amerika'da doğa için, hayvanlar için, hatta ağaçlar için bile yapılan bu terapi, kurumsal şirketler için 'Organizasyon Dizimi' adını verilen bir yöntemi olarak da uygulanmaktadır. Bu çalışmalar ile şirket sistemi içinde bozulmuş dengelerin tekrar yapılandırılması hedeflenmektedir.

Aile dizimi terapisini kimler alabilir: Aile dizimi terapisi, günlük hayatta yaşadığı duygusal problemleri rutin olarak yaşayan ve bu durumdan oldukça rahatsız olan bireyler için uygundur. Örneğin aşırı hüzün duygusunun rutin olarak tekrarlanması, aile dizimi terapisi alınması gerektiğine bir işarettir.

Aile dizimi terapisi nasıl yapılır:

Aile dizimi terapisi, bireysel ve grup terapi şekilleri ile birlikte uygulanmaktadır.

Aile dizimi terapi yöntemi uygulanırken eğer grup terapisi ile yapılıyor ise aile dizimi yapılan kişinin kendisini, dizimdeki akrabalarını ve izleyicileri temsil edecek kişilere ihtiyaç vardır.

Bu sebeple terapinin en az 10 kişi ile yapılması uygundur. Bu sayı aile dizimindeki kişilere göre azalmakta veya artmaktadır.