Trabzonspor Berat Özdemir transferini duyurdu! İşte yeni takımı

Trabzonspor, Berat Özdemir'in Ettifaq FC'ye kesin transferini KAP'a bildirdi. Özdemir'in transferinden 2 buçuk milyon dolar gelir elde eden bordo-mavililer sonra satıştan da pay alacak.

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Trabzonspor, Berat Özdemir için Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir." denildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Özdemir'e teşekkür edilerek yeni kariyerinde başarılar temenni edildi.