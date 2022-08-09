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Beyza Doğan'ı saplantısı yüzünden öldürdü! Selim Tekin hakkında gelişme

Beyza Doğan'ı saplantısı yüzünden öldürdü! Selim Tekin hakkında gelişme

BAHÇELİEVLER'de, saplantılı olduğu Beyza Doğan'ı öldüren Selim Tekin sonrasında intihar girişiminde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Tekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selim Tekin (28) saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine gelerek zorla içeri girdi.

Selim Tekin, daha sonra Beyza Doğan'ı banyoya götürerek ensesinden ateş etti. Selim Tekin ardından kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Hastaneye kaldırılan Tekin'in bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beyza Doğan'ın babası Cuma Doğan, "Bu adam bir buçuk yıl önce Instagram'dan benim kızımla konuşmaya başlamış. Telefonu kızıma uzaktan eğitim için almıştım. Kızım da Instagram'ı yüklemiş ve bu şahısla görüşmüş. Şahıs önceleri ona abi kardeş şeklinde yaklaşmış daha sonra bunu sevgiliye çevirmiş. Kızıma kötü sözler yazmış. Kız kabul etmiyordu. Bu kez tehditler başladı. Kızı Bağcılar Meydanı'na çağırdı ve orada kaçırdı. Benim şu anda adliyede bu şahıs hakkında 35 şikayet dosyam var. Kızımı beş kere kaçırdı. Olay olmadan önce benim evime gelip tekmeyle saldırdı, kapımı tekmeledi. Daha sonra ben savcıya gittim şikayette bulundum savcı koruma kararı çıkardı. Durum bundan ibaret. Kızım şu an yoğun bakımda o şahsın da ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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