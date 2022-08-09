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MİT PKK'nın can damarını kesti! Gara lojistik sorumlusu dahil 7 terörist etkisiz!

MİT PKK'nın can damarını kesti! Gara lojistik sorumlusu dahil 7 terörist etkisiz!

MİT'ten PKK'ya yine nokta operasyonu... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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