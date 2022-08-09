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Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor 2022 yayın tarihi netleşti kaç gün kaldı?

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor 2022 yayın tarihi netleşti kaç gün kaldı?

ATV ekranlarının en çok seyredilen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon 2022 ne zaman başlayacak sorusu yanıtını buldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert 15. yeni sezonu 29 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Müge Anlı'nın Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmesi de geçen sezona damga vurmuştu.

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu. Bilindiği gibi Müge Anlı sezon finali öncesinden evleneceğinin müjdesini vermişti. 15. sezonun yayın tarihi seyirciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki Müge Anlı ne zaman başlıyor 2022? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Geçtiğimiz sezon Ağustos ayı sonunda başlayan Müge Anlı ie Tatlı Sert programının yine Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Müge Anlı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında seyircisinin karşısında olacak.

Müge Anlı kimdir: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla farklı kanallarda devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Müge Anlı'nın 2008'de boşandığı gazeteci Burhan Akdağ'dan 1 kızı var.

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