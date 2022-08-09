BIST 2.804
DOLAR 17,96
EURO 18,41
ALTIN 1.034,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de elektrikli scooter alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de elektrikli scooter alev alev yandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir evin merdiven boşluğunda şarja takılı olan elektrikli scooter aküsünün patlaması sonucu alev aldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, merdiven boşluğunda şarja takılı olan elektrikli scooterin aküsü patladı. Bir süre sonra merdiven boşluğu dumanla kaplandı. Yanmaya başlayan scooteri gören apartman sakinleri, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aküsünden yanmaya başlayan scooteri söndürerek apartmanın dışına çıkarttı. Elektrikli scooter kullanılamaz hale geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rize'de serinlemek için denize girdi ayağından kan geldi gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Rize'de serinlemek için denize girdi ayağından kan geldi gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında rol arkadaşı Sinem Ünsal ile aşkı gerçek çıktı
Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında rol arkadaşı Sinem Ünsal ile aşkı gerçek çıktı
Bursa'da kraliçe arıyı takip eden devasa arılar bir sokağı istila etti
Bursa'da kraliçe arıyı takip eden devasa arılar bir sokağı istila etti
Sıfır otomobilde al-sat yapmaya karşı yıl sınırı ve kilometre sınırı geliyor
Sıfır otomobilde al-sat yapmaya karşı yıl sınırı ve kilometre sınırı geliyor
Diyanet'in promosyon fetvası yeniden gündemde! Faiz değil uyarısına emekliler 'ihtiyaç sahibiyiz' diyor
Diyanet'in promosyon fetvası yeniden gündemde! Faiz değil uyarısına emekliler 'ihtiyaç sahibiyiz' diyor
Uruguaylı yıldız Maxi Gomez, Club Brugge'ü reddetti, Fenerbahçe'yi bekliyor
Uruguaylı yıldız Maxi Gomez, Club Brugge'ü reddetti, Fenerbahçe'yi bekliyor
Eski CIA danışmanı Henri Barkey: Fetullah Gülen ile görüştüm
Eski CIA danışmanı Henri Barkey: Fetullah Gülen ile görüştüm
Nihat Doğan evlendi İranlı eşi kimdir, Nihat Doğan kiminle evlendi eşi Arzu Doğan'a bakın
Nihat Doğan evlendi İranlı eşi kimdir, Nihat Doğan kiminle evlendi eşi Arzu Doğan'a bakın
Tokat'ta 'hapşırık' kazası! Otomobilin haline bakın yaralılar var
Tokat'ta 'hapşırık' kazası! Otomobilin haline bakın yaralılar var
Hulusi Akar 'En yoğun günlerimiz' diyerek ilan etti! Suriye'ye operasyon açıklaması
Hulusi Akar 'En yoğun günlerimiz' diyerek ilan etti! Suriye'ye operasyon açıklaması