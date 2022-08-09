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'Seni kocamla evlendirelim' arsızlığı! Adana'da komşunun oğlu duyunca olanlar oldu

'Seni kocamla evlendirelim' arsızlığı! Adana'da komşunun oğlu duyunca olanlar oldu

ADANA'da bir kadının, komşusuna kuması olması için defalarca teklifte bulunması pes dedirtti. Kuma olması istenen kadının oğlu durumdan haberdar olunca deliye döndü. Teklifi yapan kadının evine silahla ateş açan oğul, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Saruhuğlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. (59), komşusu D.A.'ya (50), "Seni kocamla evlendirelim" dedi. D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti.

Olayı öğrenen D.A.'nın oğlu Hüseyin A. (18), 5 Temmuz günü saat 04.00 sıralarında arkadaşları Murat K. (19) ve Umut A. (20) ile birlikte S.K.'nin evine gitti. Otomobilden inen Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.'nin evine rastgele ateş açtı. Yanındaki arkadaşı Murat K. ise silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Silah seslerine uyanan S.K. ile eşi M.K.'nin (49) ihbarıyla adrese Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Annemi rahatsız ediyordu"
Adresleri belirlenen şüpheliler, yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli Hüseyin A., evini kurşunladığı S.K.'nin, sürekli annesini rahatsız ettiğini, silahlı saldırıyı bu nedenle düzenlediğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin A. ile Murat K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Umut A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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