Yunanistan'da Abdülhamid Han alarmı! Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurluyor 3 senaryoyu yazdılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün uğurlayacağı gemi bir kez daha Yunan medyasının gündeminde. Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı. Yunan basını bir süredir yakından takip edilen gemi için 3 senaryoyu sayfalarına taşıdı.
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi derin denizlerde hidrokarbon arayacak. 'Abdülhamid Han'ın ilk görevine çıkmasına saatler kaldı.
Mersin Taşucu Limanı'ndaki son hazırlıklar tamamlandı. Gözler bugüne çevrildi.
Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak.
Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.
Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye...
Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar tamamlanırken Yunan basını bu gelişmeyi birinci manşetten okurlarına duyurdu.
Öte yandan bugün yola çıkacak olan gemi Yunan medyasının gündeminde. Komşu basını bir süredir yakından takip edilen gemi için 3 senaryoyu sayfalarına taşıdı.