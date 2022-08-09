Acımasız 'Suriye Kasabı' olarak bilinen General Dvornikov'u Putin görevden aldı

RUSYA lideri Vladimir Putin, Ukrayna'daki operasyonların başına Suriye’de sivillere yönelik acımasız saldırılarla anılan ve Suriye Kasabı olarak bilinen General Aleksandr Dvornikov’u getirmişti. Donbas bölgesindeki harekatın komutasını üstlenen Dvornikov hakkında Putin görevden alma kararı verdi. Sebebinin düşük performans olduğu bildirildi.

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Rusya’nın federal güvenlik servisi FSB’nin kıdemli komutanlarından Yarbay Nikolay Gorban (36), Ukrayna’da 2 Ağustos’ta yaşanan çatışmada öldürüldü. Gorban’ın çatışmada öldürülen en kıdemli FSB subayı olduğu tahmin ediliyor. Bu arada İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 6 Rus generali ‘düşük performans’ nedeniyle görevden aldığını öne sürdü.

Görevden alınanlar arasında Donbas’taki harekatın genel komutasını üstlenen General Aleksandr Vladimirovich Dvornikov da var.

Suriye’de Rus birliklerine önderlik ettiği süre boyunca 10 bin bombalama olayına imza atan, başta Halep ve Humus olmak üzere ülke genelindeki birçok şehri dümdüz eden ve hastaneler ile su kaynakları gibi temel altyapıyı yok eden General Dvornikov, ‘Suriye Kasabı’ olarak anılıyordu.

Ukrayna’daki işgal güçlerinin başına getirildiği belirtilen Rusya’nın Güney Bölgesi Ordusu komutanı General Aleksandr Dvornikov, Suriye’de görev yaparken 2016’da en üst düzey askeri madalya ile ödüllendirilmişti.

İlk işi sivilleri katletmek oldu

Ukrayna'daki harekatın başına getirilir getirilmez ilk işi, Donbas bölgesinden kaçmak isteyen Ukraynalı sivillerin akın ettiği Kramatorsk’taki tren istasyonuna füze saldırısı düzenlemek olmuştu. Saldırıda ölen sivillerin arasında çocuklar da yer alıyordu.

'Suriye kasabı’ olarak anılan Dvornikov’un, Kırım’ın 2014’teki ilhakında görev aldığı ve Donbas’taki ayrılıkçı çatışmalardaki payı nedeniyle de bölgeyi iyi bildiği belirtiliyor.