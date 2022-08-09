BIST 2.796
DOLAR 17,96
EURO 18,33
ALTIN 1.031,00
HABER /  GÜNCEL

İçişleri duyurdu; silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler! Biri 'turuncu' renkte

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İçişleri duyurdu; silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler! Biri 'turuncu' renkte

İçişleri Bakanlığı, Batman'da devam eden ‘Eren Abluka-3’ operasyonu kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Silahlarıyla birlikte öldürülen teröristlerden birinin arananlar listesinde turuncu kategoride olduğu belirtildi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka-3’ operasyonu çerçevesinde Batman'da Yanıkkaya kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birsinin turuncu kategoride yer aldığı belirtilerek şunlar denildi:

“Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk ilçesi Yanıkkaya kırsalında 09 Ağustos 2022 günü J-İHA- J-SİHA destekli olarak JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda; biri Terör Arananlar Listesi’nde “TURUNCU” Kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert 2022 ne zaman başlıyor? Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi belli oldu!
Foto Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert 2022 ne zaman başlıyor? Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi belli oldu! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad telefonda görüşecek bombası! Putin de Soçi'de söylemişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad telefonda görüşecek bombası! Putin de Soçi'de söylemişti
Muharrem İnce'den AK Parti'ye katılacağı söylenen Mehmet Ali Çelebi açıklaması
Muharrem İnce'den AK Parti'ye katılacağı söylenen Mehmet Ali Çelebi açıklaması
Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John öldü
Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John öldü
Demokrasi nöbetinde yaşandı! 15 Temmuz gazisi 7 yıldır süren bitkisel hayatın ardından vefat etti
Demokrasi nöbetinde yaşandı! 15 Temmuz gazisi 7 yıldır süren bitkisel hayatın ardından vefat etti
Buğra Gülsoy eşi kimdir, kiminle evli Nilüfer Gürbüz kimdir, bakın babası kimmiş
Buğra Gülsoy eşi kimdir, kiminle evli Nilüfer Gürbüz kimdir, bakın babası kimmiş
THY'den sonra şimdi de AnadoluJet: Türkiye'nin her yerine ucuz bilet 299 TL!
THY'den sonra şimdi de AnadoluJet: Türkiye'nin her yerine ucuz bilet 299 TL!
Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor... Çarşamba geçerli olacak
Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor... Çarşamba geçerli olacak
Dünyaca ünlü müzisyen ABD Başkanı Biden için savaş suçlusu dedi
Dünyaca ünlü müzisyen ABD Başkanı Biden için savaş suçlusu dedi
Kullanılmayan izinler için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kullanılmayan izinler için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Koronavirüste patlayan vakalar sonrası Biontech'ten beklenen haber geldi
Koronavirüste patlayan vakalar sonrası Biontech'ten beklenen haber geldi