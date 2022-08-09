Müge Anlı ile Tatlı Sert 2022 ne zaman başlıyor? Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi belli oldu!
ATV ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekoru kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuyla geliyor. İzleyicisinin dört gözle beklediği Müge Anlı 2022 yeni sezonun yayınlanma tarihini açıkladı. 15. sezonun yayın tarihi büyük bir heyecanla beklenirken, ilk ağızdan açıklama geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor 2022? İşte sorunun cevabı...
ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla seyircisiyle buluşuyor. Sunuculuğunu Müge Anlı'nın üstlendiği programın yeni sezonunun yayın tarihi belli oldu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert 2022 ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Yeni sezon tarihi açıklandı
Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi netlik kazandı.
Ne zaman başlayacak?
Müge Anlı resmi Instagram hesabı üzerinden Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 29 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Ağustos ayı sonunda başlayan Müge Anlı ie Tatlı Sert programının yine Ağustos ayında başlaması bekleniyor.