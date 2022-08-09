Müge Anlı ile Tatlı Sert 2022 ne zaman başlıyor? Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi belli oldu!

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla seyircisiyle buluşuyor. Sunuculuğunu Müge Anlı'nın üstlendiği programın yeni sezonunun yayın tarihi belli oldu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert 2022 ne zaman başlayacak? İşte detaylar...