BIST 2.785
DOLAR 17,96
EURO 18,33
ALTIN 1.031,50
HABER /  EKONOMİ

THY'den sonra şimdi de AnadoluJet: Türkiye'nin her yerine ucuz bilet 299 TL!

THY'den sonra şimdi de AnadoluJet: Türkiye'nin her yerine ucuz bilet 299 TL!

Ucuz uçak bileti kampanyasına Türk Hava Yolları'nın ardından Anadolujet de dahil oldu. AnadoluJet yaptığı kampanyayla 299 liraya yurtiçi seferler düzenlemeye başlıyor.

Abone ol

AnadoluJet 299 liradan başlayan fiyatlarla yurt içi Bilet satışlarına başladı. 9-10 Ağustos 2022 tarihlerinde biletlerini alanlar 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasındaki uçuşları seçip seyahat edebilecek.

Web ve mobil uygulama üzerinden satın alınan biletlerde vergiler dahil tek yön Standart pakette 299 TL, ExtraJet pakette 419 TL, KonforJet pakette 449 TL olacak.

Kampanya kapsamında çağrı merkezleri, satış ofisleri ve acenteler üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergiler dahil tek yön Standart pakette 319 TL, ExtraJet pakette 439 TL, KonforJet pakette 469 TL’den başlayan fiyatlar geçerli olacak.

120 bin koltukla sınırlı

Kampanya 120.000 koltuk sayısı ile sınırlandırıldı. Kampanya, Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi uçuşları kapsıyor. Satın alınan biletlerin iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor... Çarşamba geçerli olacak
Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor... Çarşamba geçerli olacak
Dünyaca ünlü müzisyen ABD Başkanı Biden için savaş suçlusu dedi
Dünyaca ünlü müzisyen ABD Başkanı Biden için savaş suçlusu dedi
Koronavirüste patlayan vakalar sonrası Biontech'ten beklenen haber geldi
Koronavirüste patlayan vakalar sonrası Biontech'ten beklenen haber geldi
Arnavutköy'de bir kadınla öpüşen evli jön ve oğlu olan jön kim Buğra Gülsoy iddiası
Arnavutköy'de bir kadınla öpüşen evli jön ve oğlu olan jön kim Buğra Gülsoy iddiası
Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu jandarmaya teslim oldu
Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu jandarmaya teslim oldu
MSB tahıl sevkiyatı kapsamında 2 geminin daha yola çıktığını duyurdu
MSB tahıl sevkiyatı kapsamında 2 geminin daha yola çıktığını duyurdu
81 ilin borç haritası ortaya çıktı! Yüzde 85 artış
81 ilin borç haritası ortaya çıktı! Yüzde 85 artış
Avrupa'ya geldiklerini zanneden göçmenlere bir şok da polisten
Avrupa'ya geldiklerini zanneden göçmenlere bir şok da polisten
9 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile sorgulama
9 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangisi TC ile sorgulama
Ev sahibi ve kiracılar arasında davalar patlayınca yeni şart getirildi! Bu olmadan dava açılamayacak
Ev sahibi ve kiracılar arasında davalar patlayınca yeni şart getirildi! Bu olmadan dava açılamayacak