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Demokrasi nöbetinde yaşandı! 15 Temmuz gazisi 7 yıldır süren bitkisel hayatın ardından vefat etti

Demokrasi nöbetinde yaşandı! 15 Temmuz gazisi 7 yıldır süren bitkisel hayatın ardından vefat etti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbetlerine Gaziantep'te katılan gencin başına yorgun mermi isabet etti. 7 yıldır bitkisel hayatta olan, gazi unvanına sahip o genç, hayatını kaybetti.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkenin dört bir yanında demokrasi nöbetleri başladı. Bunlardan biri de Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen nöbette Mehmet Alpaslan talihsiz bir olaya maruz kaldı. Nereden  geldiği belli olmayan bir kurşun 18 yaşındaki gence isabet etti.

Kafasından vurulduğu anlaşılan Mehmet Alpaslan, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti
7 ay boyunca hastanelerde yaşam mücadelesi veren Alpaslan, daha fazla yapılacak bir tedavi olmadığı için evine gönderildi. Evde annesinin baktığı 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Alpaslan'a daha önce gazilik unvanı verilmişti.

"7 yıl önce bitkisel hayata girmişti"
Öte yandan Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Başkanı Mehmet Yeter yaptığı açıklamada; “15 Temmuz Gazimiz Mehmet Alpaslan 7 yıl önce bitkisel hayata girmişti. Şehit oldu. Naaşı yarın öğlen namazı Hanifi Şireci Camiminden Nizip ilçesi Yeni Yazı köyünde toprağa verilecektir” dedi.

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