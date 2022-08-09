MSB tahıl sevkiyatı kapsamında 2 geminin daha yola çıktığını duyurdu

TÜRKİYE'nin girişimleri sonucu Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi, Çernomorsk'tan Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır, Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi de Çernomorsk'tan İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti. Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek." açıklamasında bulundu

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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl koridoru kapsamda iki geminin daha Ukrayna'nın Çernomorsk limanından hareket ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında iki geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi, Çernomorsk'tan Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır, Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi de Çernomorsk'tan İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti.

Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek." denildi.