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Donald Trump'ın Florida'daki evine FBI baskını!

Donald Trump'ın Florida'daki evine FBI baskını!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu’nın (FBI) Florida’daki evine baskın yaptığını açıkladı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-A-Lago mülkünün FBI tarafından basıldığını duyurdu. Trump, baskına ilişkin "Böyle bir saldırı ancak bozuk, üçüncü dünya ülkelerinde gerçekleşebilir" dedi.

Trump: "Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor"
Trump, "Böyle bir saldırı ancak bozuk, üçüncü dünya ülkelerinde gerçekleşebilir" diyerek baskına tepki gösterdi.

Trump, "Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi. Daha önce hiçbir ABD Başkanı böyle bir şey yaşamadı. Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor." ifadelerini kullandı.

FBI'ın yaptığı aramanın Trump'ın başkanlık döneminde eve götürdüğü belgelerle ilişkili olduğu iddia edildi.

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