Jorge Jesus: "Kazanamadık ama sonuna kadar savaştık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

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Süper Lig'in ilk hafta maçında Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk etti.

Fenerbahçe sahadan 3-3 eşitlikle ayrılırken karşılaşmanın ardından Jorge Jesus değerlendirmelerde bulundu.

Rakibin duran toplardan 3 gol bulduğuna dikkat çeken Jorge Jesus, "İstediğimiz sonucu alamasak da izleyenler için iyi bir maçtı. 3 gol attık ama maalesef 3 gol yedik. Biri penaltıdan olmak üzere duran toplardan 3 gol yedik. Normalde takımımız defansif duran toplarda iyi ama bugün istediğimizi yapamadık. Rakibin de hakkını vermek lazım. Kornerlere iyi çalışmışlar." diye konuştu.

"Kazanamadık ama sonuna kadar savaştık"

Ligin ilk haftası olduğunu ve takımın istenilen düzeye henüz ulaşmadığını belirten Jesus, "Fenerbahçe kötü sonuçlar alsa da her zaman şampiyonluğa inanır. Bugün 2 puan kaybettik ama önümüze bakacağız ve her zaman inanmaya devam edeceğiz. Taze kanlar sürmek istedik sahaya ama Avrupa maçındaki bazı yorgunluklar bazı futbolculara yansıdı. Takım şu anda istediğim seviyede değil ama hiçbir hoca takımını ilk haftada istediği seviyede görmez. Ama iyi bir yoldayız. Sahada iyi şeyler yaptık. Sonradan girenler kalitemizi arttırdı, bu da çok önemliydi ama istediğimiz sonucu alamadık. Kazanamadık ama sonuna kadar savaştık. Perşembe Avrupa'da bir maçımız var. Bugünü unutup perşembeye odaklanacağız" diye konuştu.