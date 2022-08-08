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Edirne Belediye Başkanı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Sayın Cumhurbaşkanım

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması etkinliğinde kürsüye çağırdığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Sayın Cumhurbaşkanım" diye seslendi.

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6'lı masanın Cumhurbaşkanı olarak ismi son dönemde öne çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Edirne'de büyük bir sürpriz yapıldı. Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması etkinliği için Edirne'ye gitti.

"Sayın Cumhurbaşkanım" diye çağırdı
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek kürsüye çağırdı.

"13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak"
Gürkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "2023 Haziranı'nda seçilecek Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sayın Cumhurbaşkanım sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davet ediyorum."

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