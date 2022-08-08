Galatasaray'a Alexis Sanchez'den kötü haber! İtalya basını transferi duyurdu

İtalyan basını, Galatasaray ile ismi anılan Şilili yıldız Alexis Sanchez'in, Marsilya ile her konuda anlaştığını duyurdu.

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Transfer hamlelerini art arda gerçekleştiren Galatasaray'ın gündemine gelen Alexis Sanchez'de flaş bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Alexis Sanchez, İtalyan devi Inter ile olan sözleşmesinin feshi için gerekli tüm belgeleri imzaladı.

Marsilya yolunda

Ayrılık haberinin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı aktarılırken, Şilili yıldızın bu hafta Marsilya'ya gitmesi ve Fransız ekibi ile 2024 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray iddiaları

Inter'den ayrılmasına yönelik haberlerin gündeme gelmesinin ardından Alexis Sanchez'in ismi geçtiğimiz günlerde ülkemizden Galatasaray ile de transfer iddialarında yer almıştı.

Kariyerinde Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi Avrupa devlerinin formasını giyen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 39 maçta 9 gol ve 5 asistlik performansa imza atmıştı.