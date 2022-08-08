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Aydın'da korkunç olay: Tartıştığı kişiyi öldürüp, emniyetin önünde intihar etti

Aydın'da korkunç olay: Tartıştığı kişiyi öldürüp, emniyetin önünde intihar etti

AYDIN'ın Çine ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, daha sonra emniyet müdürlüğü önüne giderek başına dayadığı tabanca ile hayatına son verdi.

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Olay, Hamitabay Mahallesi 277. Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Meke ve Gökhan Özdemir arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gökhan Özdemir, yanındaki tabancayla Yaşar Meke'yi vurarak ağır yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Meke'ye ambulansla hastaneye kaldırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde hayatına son verdi
Yaşanan olay sonrası Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelen Gökhan Özdemir, burada birini öldürdüğünü söyleyip, başına dayadığı tabancayı ateşledi. Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, hastanede tedavi altına alınan Meke de doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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