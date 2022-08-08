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İsmail Saymaz yazdı YDS'de de şaibe iddiası var! O yayıneviyle birebir aynı

İsmail Saymaz yazdı YDS'de de şaibe iddiası var! O yayıneviyle birebir aynı

İsmail Saymaz, nisan ayında yapılan Yabancı Dil Sınavı / 1 Arapça bölümündeki soruların bir kısmının AKDEM Yayınları’nın kaynaklarındaki sorularla örtüşülüğü iddialarını köşesine taşıdı.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, KPSS skandalının ardından YDS Arapça'da da şaibe iddiasının olduğunu yazdı. 

Saymaz yazısında, "KPSS’de yöneltilen birkaç sorunun Yedi İklim adlı dershanenin soru kitapçıklarındakilerle ortak ve benzer olduğu iddiası üzerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün görevinden alındı. Ayrıca KPSS de iptal edildi. Bu arada, geçen nisan ayında yapılan Yabancı Dil Sınavı / 1 Arapça bölümündeki soruların bir kısmının AKDEM Yayınları’nın kaynaklarındaki sorularla örtüştüğü iddia ediliyor. 28 Ağustos’taki YDS sınavının sorularını hazırlayan komisyon üyelerinin, önceki komisyondakilerle aynı kişiler olacağı savunuluyor. Statüsü yüksek devlet kurumlarına personel alımında YDS’nin kullanılması, bu sınavları daha öncelikli hale getiriyor." ifadesini kullandı. 

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