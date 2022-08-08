BIST 2.799
DOLAR 17,95
EURO 18,32
ALTIN 1.030,52
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

ÖSYM KPSS yeni tarihini açıkladı İşte yeni sınav takvimi

ÖSYM KPSS yeni tarihini açıkladı İşte yeni sınav takvimi

ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı. 2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül’de yapılacak.

Abone ol

İptal edilen 31 Temmuz'daki KPSS ve yapılması gereken yeni KPSS'nin takvimi duyuruldu. 2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül’de yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şiddetli yağmur fena geliyor Meteoroloji 11 il için sarı kodla uyardı İstanbul, Antalya, İzmir...
Foto Galeri Şiddetli yağmur fena geliyor Meteoroloji 11 il için sarı kodla uyardı İstanbul, Antalya, İzmir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İlişkilerde sıkılmanın 3 belirtisi! Ayrılık geliyorum diyor
İlişkilerde sıkılmanın 3 belirtisi! Ayrılık geliyorum diyor
Instagram algoritmasıyla markanızı büyütmenin 5 yolu!
Instagram algoritmasıyla markanızı büyütmenin 5 yolu!
İstanbulspor, 7 futbolcu ile sözleşme yeniledi
İstanbulspor, 7 futbolcu ile sözleşme yeniledi
Masterchef Melih'in acı hikayesi babası ne zaman, neden öldü anlattı herkes ağladı
Masterchef Melih'in acı hikayesi babası ne zaman, neden öldü anlattı herkes ağladı
Meral Akşener'in azarladığı genç kız konuştu: Bizi dövmeye kalktılar...
Meral Akşener'in azarladığı genç kız konuştu: Bizi dövmeye kalktılar...
Kuzu etine indirim yapan Et ve Süt Kurumu alım fiyatını yükseltti
Kuzu etine indirim yapan Et ve Süt Kurumu alım fiyatını yükseltti
İstihbarat servisleri kullanılıyor! Casus yazılım Pegasus'un görüntüleri ortaya çıktı
İstihbarat servisleri kullanılıyor! Casus yazılım Pegasus'un görüntüleri ortaya çıktı
Aşure günü orucu tek gün tutulur mu Diyanet kaç gün tutulması gerekir?
Aşure günü orucu tek gün tutulur mu Diyanet kaç gün tutulması gerekir?
Cemal Erginyurt'un Latif Şimşek'i darbettiği programın sunucusu Ardor: Silahları vardı
Cemal Erginyurt'un Latif Şimşek'i darbettiği programın sunucusu Ardor: Silahları vardı
Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçecek yorumu yapılan sildiği paylaşımlar için konuştu: Ben değil abim yaptı
Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçecek yorumu yapılan sildiği paylaşımlar için konuştu: Ben değil abim yaptı