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Meral Akşener'in azarladığı genç kız konuştu: Bizi dövmeye kalktılar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yalova gezisinde kendisine soru sorduğu için azarladığı ve parti mensuplarınca tartaklanan 16 yaşındaki Selin Ritter yaşadığı anları anlattı. Ritter, konuşmasında alandaki partililer tarafından tartaklandığını da açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yalova gezisinde kendisine soru sorduğu için azarladığı ve parti mensuplarınca tartaklanan 16 yaşındaki Selin Ritter yaşadığı korku dolu anları anlattı. 

Selin Ritter, "Benim niyetim sadece soru sormaktı. Sorudan sonra bütün korumalar üzerime geldiler. Beni iteklediler. Şoka girmiştim. Çok korkuyordum. Arkadan da kötü şekilde bakıyorlardı. Meral Hanım da yanıma gelip parmağını sallayınca hiç cevap veremedim. Akşener gittikten sonra da partililerin tartaklamayı sürdürdüğünü belirten Ritter; Hatta bir tanesi bizi dövmeye kalktı. Kaç gündür dışarı çıkamıyorum. Sosyal medyadan da küfür ediyorlar. Bana provokatör diyorlar. Benim niyetim sadece soru sormaktı. Çok ayıp bir tavır sergilendi. Akşener bizden oy beklemesin." dedi.

Akşener'in Rize, Bartın, Ordu ve Amasya seyahatlerinde de vatandaşlar sözlü saldırıya maruz kalmıştı.

İYİ Parti Eski Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise Akşener'in Bingöl gezisinde kendisine soru sormak isteyen şehit ağabeyi Tahir Gümren'in kız kardeşine yönelik sinkaflı küfürler savurmuştu.

Kaynak: Sabah

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