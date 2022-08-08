Aşure günü orucu tek gün tutulur mu Diyanet kaç gün tutulması gerekir?

Bugün hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü, yani aşure ayı. Bu ayı hakkıyla geçirmek isteyenler aşure günü oruç tutulur mu ve aşure orucu tek gün mü yoksa ard arda mı takılır sorularılarının yanıtını arıyor.

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Aşure günü bu sene 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor. Peygamber efendimiz, özellikle Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve "Aşure günü tutulan oruç, geçmiş senenin günahına kefaret olur" buyurmuştur. Peki Aşure orucu kaç gün tutulur? Aşure günü orucu tek tutulur mu?

Aşure orucu kaç gün tutulur: "Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir. (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126)

Aşure orucunun önemi: Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu.

"Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) aşure gününde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur.

Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Aşure orucu tek gün mü tutulur: Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

"El-Muhit" isimli eserde:

"Yalnız Aşûra günü oruç tutmak Yahudilere benzemek olacağı için kerih görülmüştür." deniliyor. (Sahih-i Müslim)

"Yalnız Cuma veya yalnız Cumartesi günü ve özellikle Muharrem ayının "Aşûre günü" denilen yalnız onuncu günü oruç tutmak da tenzihen mekruhtur." (Büyük İslam Ansiklopedisi)

"Peygamber (asm) dini konularda Yahudi ve Hıristiyanlara benzememeyi arzulardı." (Sünen-i Ebu Davud)

"Aşûra günü oruç tutun, fakat Yahudilere muhalefet edin. Ondan bir gün önce veya sonrayı da oruçlu geçirin." (Müslim, Beyhaki, Ahmed Bin Hanbel)