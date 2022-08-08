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Cemal Erginyurt'un Latif Şimşek'i darbettiği programın sunucusu Ardor: Silahları vardı

Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'i darbettiği TV100 stüdyosunda programın sunuculuğunu yapan Pınar Işık Ardor, "Silahları vardı eminim. O noktadan sonra inan çok korktum. Her şey olabilirdi." dedi.

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Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının TV100 stüdyolarında gazeteci Latif Şimşek'i darbetmesinin yankıları sürüyor.

Enginyurt skandala ilişkin geri adım atmazken partisinden de özür açıklama gelmemesi dikkat çekti. 

Enginyurt ve Şimşek'in konuk olduğu “Gündeme Dair” programının sunucusu Pınar Işık Ardor'dan ürküten açıklamalar geldi.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Ardor, yaşadığı şoku atlatabilmiş değil. Dehşet anlarını Ardor, böyle anlattı:

“Açıkçası bu raddeye geleceğini hiç düşünmedim. Tartışırlar ama sakinleşirler diye düşünmüştüm ama Cemal Enginyurt yayından çıktığımızı anladığı anda... Hayatımda böyle küfür, kıyamet duymadım. Koruma mı yoksa teşkilattan alıp geldiği adamlar mı? Bilemiyorum, onlar da bir anda stüdyoyu bastı. Silahları vardı eminim. O noktadan sonra inan çok korktum. Her şey olabilirdi. Siyasetçilerin bir düzeyi olduğunu düşündüğümüz için kanalda bir korumaya falan ihtiyaç duymamıştık hiç. Tek başımızaydık yani. İnan hâlâ dehşet içindeyim. Kaldı ki yayına girmeden önce hissettim galiba, Cemal Enginyurt’un yanına gittim ve ‘Aman seviyeyi düşürmeyin. Tartışma düzeyinde kalalım sizden rica ediyorum’ dedim. O da yanındakiler de güldüler bana. Varmış demek ki yapacakları... Bu şiddetin cezasız kalmaması gerektiğini düşünüyorum.”

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