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Jason Denayer hamlesi! Galatasaray rakibine kaptırıyor

Jason Denayer hamlesi! Galatasaray rakibine kaptırıyor

Lige Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, transfer için 2. hamlesini yapacak. Siyah beyazlılar 4 oyuncu almak için çalışırken, takımdan da 4 isimle yollarını ayırmak istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın stoper gündeminde ise bonservisi elinde olan Jason Denayer var.

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2022-2023 sezonuna evi Vodafone Park'taki Yukatel Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş , hem oyuncu alımı hem de satımı konusunda büyük bir transfer atağına geçiyor. Ligin ilk maçını 1-0 kazanmasına karşın stoper, orta alan ve kanatlarda takviye ihtiyacı ortaya çıkan Beşiktaş, toplam 4 transfer yapmak için yoğun şekilde çalışmalar yürütüyor.

Amiri, Fuente, Kerem ve Denayer

Beşiktaş Bayer Leverkusen'de 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nadiem Amiri, Marsilya'dan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Konrad De La Fuente ve Demir Grup Sivasspor'dan 21 yaşındaki merkez orta saha Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip bir de stoper transferi yapmayı planlıyor. Gündemdeki isimlerden biri daha önce Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki Belçikalı stoper Jason Denayer halihazırda boşta bulunuyor.

4 futbolcu geliyor, 4 futbolcu gidiyor

Beşiktaş 4 oyuncu transfer yapmak isterken 4 oyuncuyla da yollarını ayırmayı istiyor. Siyah beyazlı yönetim İspanyol stoperi Francisco Montero ve Brezilyalı stoperi Welinton'a kulüp bulmaları halinde kendilerine kolaylık sağlanacağını bildirdi. Yönetimin yeni sezonda çalışılmayacağını bildirdiği diğer iki isimse Tyler Boyd ve Ajdin Hasic. Boyd ile Sivasspor ilgilenmişti ama teknik direktör Valerian Ismail ABD'li kanat oyuncusunu kampta görmek istediğini söylemişti. Geçen sezon Ümraniye'ye kiralanan ancak istenilen oranda süre almayan Hasic de kadroda düşünülmüyor. Çok büyük umutlarla satın alınan ve Avrupa'ya büyük paralarla satılması umulan Hasic, Fransız teknik adamın gözüne giremedi.

100. yılda mutlu son hedefi

Beşiktaş, oturmuş kadrosuna iyi takviyeler yapan Trabzonspor'un yanı sıra çok sayıda önemli transfer yapan ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek istiyor. Yönetim de teknik heyetten gelen transfer taleplerini yerine getirmek için elindeki tüm olanakları kullanarak girişimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Ajansspor

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