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Kremlin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e teklifini açıkladı

Kremlin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e teklifini açıkladı

Rusya'daki zirve için konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Zelenskiy’in Türkiye’de bir araya gelmeleri için gereken koşullar sağlan

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna konusunda barış görüşmeleri düzenlemeyi defalarca teklif ettiğini, fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in Türkiye’de bir araya gelmesi için gerekli olan ön koşulların şu an için sağlanmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna lideri Zelenskiy ile Türkiye’de bir araya gelmeleri yönündeki teklifine Rusya Devlet Başkanı Putin’in ne yanıt verdiği soruldu.

Peskov, ilgili soruya, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Rusya ile Ukrayna arasında) barış sürecini başlatmak için hizmetlerini sunmayı pek çok defa teklif etti. Erdoğan gerçekten de müzakelerin birkaç turunun düzenlenmesinde büyük rol oynadı. (Türkiye) Cumhurbaşkanı, bu isteğini dile getirmeye devam ediyor” yanıtını verdi.

“Ancak Ukrayna tarafı radarlardan kayboldu, (Ukrayna’daki) özel askeri operasyonumuz da devam ediyor” diyen Kremlin Sözcüsü, “En üst düzeyde görüşme düzenlenmesine gelince, bu sadece müzakerecilerin ev ödevlerini yapmaları sonrası mümkün olabilir. Şu an için böyle bir olasılık bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna delegasyonlarının sürdürdüğü barış görüşmeleri mart ayında çöktü. İstanbul’da mart ayında bir araya gelen heyetler, bir barış anlaşması çerçevesi üstünde anlaşmıştı. Daha sonra Rus yetkililer, Ukrayna tarafının bu çerçeve anlaşmadan sapan teklifler öne sürmesi nedeniyle barış sürecinin tıkandığını belirtti.

Rusya tarafı, Putin ile Zelenskiy’in ancak heyetlerin üstünde anlaştığı barış anlaşmasını imzalamak için bir araya gelebileceğini söylüyor.

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